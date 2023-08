Torna la grande sfida della "Palla Eh!" a Castiglione: Sei paesi pronti a conquistare lo scettro

Con questo fine settimana si va a chiudere la stagione dei tornei di "Palla eh!", detta anche Palla a 21. Dopo Tirli, Scalvaia, Ciciano, Torniella e Piloni, la pallina dell’antico gioco nato nel Medioevo rimbalzerà, oggi nel pomeriggio, nella centro storico di Vetulonia, uno dei paesi dove resiste la tradizione di questo gioco che ricorda il tennis, ma che si gioca con le mani. Dal punto di vista dei risultati, con tre tornei vinti da Scalvaia e due da Torniella, si vedrà se si arriverà al pareggio fra i due paesi che sipre di qua e di là dalla Farma. Oppure se Scalvaia staccherà tutti, o magari il trofeo toccherà a chi finora è rimasto a bocca asciutta. Comunque vada, prosegue la linea di aggregazione creata dal gioco fra i sei paesi in cui attualmente è praticato, e la comunità di pubblico e appassionati che lo segue. Con qualche turista per caso che ogni tanto si affaccia nelle piazze durante le partite, e tipicamente torna a casa senza aver capito le regole (ma avendo gustato ottimi panini con l’acciuga, e magari viene incuriosito e tornerà). L’appuntamento è dal primo pomeriggio sia oggi, che domani con una serie di partite sicuramente da seguire. Per altre informazioni: [email protected] oppure whatsapp 3317539228.