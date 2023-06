Torna la "Festa di Sole" C’è divertimento, buon cibo ma soprattutto solidarietà

di Steven Santamaria

Torna ad accendersi per la solidarietà la Cava di Roselle, palcoscenico ormai da sei anni della "Festa di Sole", un compleanno speciale che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer a sostegno della neuro-oncologia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze. Le date da fissare sul calendario sono il primo, il 2 e il 3 luglio. Per questa edizione, si inizia sabato primo luglio, giorno del compleanno di Maria Sole, con ‘Bimbi in Cava’, un pomeriggio di giochi, colori e spettacoli dedicati ai più piccoli. Si prosegue domenica 2 luglio con il torneo ‘Burraco in Cava’. Chiude l’evento la cena degli ‘Chef in Cava’, in cui saranno protagonisti diciassette grandi chef locali e da tutta la Toscana, che proporranno specialità di terra e di mare con prodotti e vini del territorio. "Sostenere il progetto di neuro-oncologia pediatrica intitolato a Maria Sole è lo scopo che ha dato vita all’associazione, che prende il nome proprio da questo evento – spiega Fabio Becherini, presidente dell’associazione Festa di Sole –. Ormai è un appuntamento fisso di inizio estate e noi ci impegniamo affinché possa coinvolgere sempre più persone; un grazie speciale a tutti gli chef che fanno parte della ‘nostra brigata’ e agli artisti che animeranno il pomeriggio dedicato ai bambini. Il ricavato della giornata dedicata ai bambini sarà devoluto alla Milano25 Onlus di Zia Caterina per l’allestimento del Taxi SuperSoleCab intitolato a Maria Sole, mentre le donazioni raccolte nelle altre serate, Burraco e Chef in Cava, andranno a sostenere la Fondazione Meyer". L’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze sta portando avanti studi clinici e sperimentali mirati alla realizzazione di protocolli terapeutici innovativi per alcuni tipi di tumore infantile cerebrale particolarmente aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il glioblastoma multiforme e il glioma intrinseco diffuso del ponte. Il Centro di Trento è tra le poche strutture europee in grado di effettuare l’irraggiamento con protoni su modelli sperimentali. Numerosi sono i passi che sono ancora da percorrere, ma la ricerca è l’unica strada praticabile per poter approdare a risultati tangibili che possano costituire strumenti concreti da poter mettere al servizio di piccoli pazienti affetti da malattie ad oggi incurabili. Per ogni informazione, durante la Festa sarà presente il gazebo della Fondazione Meyer, ed è, inoltre, possibile consultare il sito: http:www.fondazionemeyer.it. Sarà possibile anche iscriversi all’associazione Festa di Sole versando una quota libera. Per info e prenotazioni: 3347343179 - 3395480892, oppure visitare il sito www.facebook.itfestadisole.