Torna il mercato "Svuota Cantine". Appuntamento al Parco Centrale

Il prossimo 21 aprile torna al Parco Centrale di Follonica lo "Svuota cantine", il mercatino organizzato dal Comune con il supporto della Proloco per scambiare o vendere gli oggetti usati, e non più utilizzati, dai cittadini. Il mercato è in programma per la terza domenica di aprile, dalle 9 alle 19 al Parco Centrale. Potranno essere venduti gli oggetti che non derivino da un’attività artigianale né commerciale, né propria né di terze persone. "Visto il successo e l’apprezzamento delle precedenti edizioni – spiega l’assessora all’ambiente Mirjam Giorgieri (nella foto) – abbiamo deciso di calendarizzare lo Svuota Cantine, riproponendo l’evento. Si tratta di un mercatino pensato per dare la possibilità di riutilizzare, tramite lo scambio o la vendita, gli oggetti usati, per allungare il loro ciclo vitale. Così contribuiamo alla riduzione dei rifiuti e stimoliamo un’economia circolare". Possono aderire alla Manifestazione "Svuota Cantine" i residenti di Follonica, i non residenti ma proprietari di immobili nel comune di Follonica e i residenti di Scarlino, Gavorrano, Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto. Chi partecipa potrà scambiare o cedere su compenso i propri oggetti usati di modico valore provenienti dalle proprie abitazioni.