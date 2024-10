Torna il laboratorio del Teatro Studio

Come avviene dal 1988, da domani e fino a giugno, il Teatro Studio diretto da Mario Fraschetti e Daniela Marretti apre le porte del suo laboratorio per accogliere tutti coloro che intendano fare un’esperienza teatrale volta alla riscoperta delle proprie innate capacità espressive e comunicative.

Gli appuntamenti seguono una cadenza bisettimanale, lunedì e mercoledì dalle 19 alle 21, e sono condotti in alternanza dagli attori della Compagnia, Daniela Marretti, Luca Pierini, Enrica Pistolesi, Mirio Tozzini e, per spazi di approfondimento, da Mario Fraschetti. I corsi si tengono nello Spazio72, in via Ugo Bassi, sede stabile della Compagnia e del Laboratorio del Teatro Studio e sala polivalente, luogo di incontri studenteschi, percorsi di formazione e spazio musicale live, che offre interessanti rassegne musicali e teatrali, e la cui attività si deve al lavoro del Circolo Arci Khorakhanè e del Comitato Provinciale di Grosseto. Quello del Teatro Studio, centro di ricerca, formazione e produzione teatrale, è un laboratorio che può essere inteso sia come percorso di formazione, sia come pura opportunità di crescita personale e relazionale. Il laboratorio accoglie infatti partecipanti con differenti aspettative e con differenti livelli di esperienza. Fino al 15 dicembre sarà possibile effettuare alcune lezioni di prova e iscriversi ai corsi.