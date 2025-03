Torna il "Job Day". Molte offerte

Tutto pronto per il secondo Job Day. La giornata dedicata ai lavoratori e alle aziende della Consulta del Turismo del Comune di Monte Argentario si terrà domani dalle 10 alle 14. Sono nove le aziende – alcune che rappresentano più strutture – che si sono iscritte e che parteciperanno alla giornata di incontro con i lavoratori (che dovranno arrivare "armati" di curriculum vitae), che si svolgerà all’interno del palazzetto dello sport di Porto Santo Stefano, in via degli Atleti, in località Pispino. Si tratta dell’A Point Porto Ercole Resort e Spa, che ricerca receptionist, portiere notturno, camerieri di sala, cameriere ai piani e facchino. All’Argentario Golf e Wellness Resort sono ricercate le figure di estetista massaggiatrice, facchino e camerieri di sala. Nell’azienda agricola Locanda Rossa figure varie per hotellerie e ristorazione, mentre il Bike e Boat Argentario Hotel ricerca addetto alle colazioni, cameriere ai piani e addetto al front office. Il Gambero Rosso assume chef de rang, commis di sala, commis di cucina e lavapiatti, mentre il Ristorantino ricerca aiuto cuoco e cameriere di sala. All’Hotel La Caletta manca un bagnino, mentre l’Hotel Baia d’Argento ricerca lavapiatti, commis di sala e commis di cucina. Il brand Miramis-Erqole Hospitality Srl, di cui fanno parte varie strutture sul territorio, cerca receptionist, commis de rang, commis de partie, chef de rang, facchini e barman.

La giornata nasce dall’aver riscontrato, negli anni scorsi, la difficoltà da parte delle aziende soprattutto stagionali a reperire personale. Sarà una seconda edizione di recruiting day direttamente sul promontorio, che avrà come obiettivo il dialogo tra addetti e datori di lavoro così da facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

Andrea Capitani