Torna "A Veglia Teatro del Baratto" Dal 1° agosto la XVII edizione del Festival

A Manciano, dal 1° al 10 agosto si svolgerà la XVII edizione del Festival "A Veglia Teatro del Baratto", con la direzione artistica di Elena Guerrini. Come ogni anno il pubblico si porterà la sedia da casa e si riunirà davanti alle porte nelle piazzette dei centri storici del comune di Manciano per assistere alla miglior selezione del panorama contemporaneo di arte, musica, teatro e fumetto. Come sempre, il biglietto d’ingresso non sarà in denaro ma a baratto: olio, vino, formaggio, miele da dare in baratto agli artisti, contribuendo così all’economia circolare del luogo. "Quest’anno – dice la direttrice artistica Elena Guerrini – coinvolgeremo attivamente gli abitanti e il pubblico con laboratori di teatro, di narrazione e di scrittura poetica, ingredienti essenziali per lo sviluppo della propria creatività. Manciano per 10 giorni si trasformerà in uno spazio scenico itinerante in cui gli spettatori si immergeranno nell’atmosfera del borgo. In totale, ci saranno due laboratori, quattro concerti, quattro presentazioni di libri, quattro spettacoli teatrali, due conferenze spettacolo, due passeggiate e un film. Verrà presentato il docu-film ‘Il Teatro è paese ’ appunti video sulle edizioni passate del nostro Festival. ‘Casa’ è il tema che ha ispirato questa edizione, La casa non è dove siamo nati ma dove ci sentiamo accolti. A Manciano, in quei giorni, ogni forma artistica esistente sarà di casa . Questo festival è sostenibile non solo economicamente ma anche da un punto di vista energetico: non utilizzeremo luci teatrali né fonica, ma solo le luci di casa o i lampioni e i palchi saranno gli scorci panoramici. Infine – conclude – il nostro festival aderisce a 10 dei 17 obiettivi dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile".