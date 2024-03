Toponomastica femminile. Il Comune aderisce al progetto

Su proposta della Commissione comunale per le Pari Opportunità il Comune di Massa Marittima aderisce al progetto "8 marzo, tre nomi, tre strade" lanciato dall’associazione Toponomastica Femminile. La campagna impegna le pubbliche amministrazioni a dedicare tre nomi di vie o di spazi pubblici a tre figure femminili, per restituire voce e visibilità alle donne che hanno contribuito in tutti i campi a migliorare la società. Domani alle 16.30, nella sala Mariella Gennai, in piazza XXIV maggio a Massa Marittima, sarà illustrato il progetto sulla toponomastica femminile elaborato per il territorio comunale di Massa Marittima. "I nomi delle strade e delle piazze sono luoghi della memoria, che tramandano la storia di un territorio – dice Grazia Gucci, assessora alle Pari Opportunità –. L’attuale toponomastica è fortemente sbilanciata sulle personalità maschili. L’assenza di intitolazioni alle donne non è dovuta alla mancanza di figure di riferimento, ma alla cancellazione della loro presenza dalla storia". Ecco le proposte: intitolare nel capoluogo il parco Giochi di via Martiri della Niccioleta a Margherita Hack; intitolare a Niccioleta il parco ad Aida Borghigiani; intitolare a Tatti il parco di fronte al barrino ad Alma Zamparo in Lotti; intitolare nella frazione di Ghirlanda, il Parco Giochi accanto alle fonti, ad Olimpia De Gouges, attivista francese, intitolare nella frazione di Prata, il Largo che ospita le panchine rosa e rossa, ad Angiolina Sili. Questa donna nel 1920 dispose nel testamento di destinare la sua eredità alla comunità e infine a Valpiana il Largo nel quale è stata installata la casina dell’ acqua di fianco alla Farmacia, a Cecchina Lotti, politica e giornalista vissuta a Massa Marittima tra il 1886 e il 1911.