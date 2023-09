Titolo: Grosseto: ancora 0,3% analfabeti, dati in linea con la media regionale

In Maremma ci sono ancora lo 0,3% di analfabeti. Il 3,7% è invece considerato alfabeta privo di titolo di studio, il 16,6% ha la licenza elementare, il 29,5% quella Media, il 36,2% un titolo di scuola superiore di Secondo grado. Numeri questi che sono in media con la statistica regionale. Crollano invece i titoli di studio superiori, ovvero la laurea di primo livello (3,8%, come a Massa Carrara, più bassi solo a Pistoia e Prato) e Laurea specialistica (9.5%). Male anche nel dottorato di ricerca dove in provincia di Grosseto c’è uno 0,3%, il più basso insieme a Massa Carrara. Il tasso di mancata istruzione e di conseguimento dei titoli di studio di più bassi (fino alla licenzia Media inferiore) presentano valori ovunque più elevati tra i maschi. Viceversa i titoli accademici sono ovunque più elevati per le femmine. Per quanto riguarda gli stranieri, 12 su 100 hanno un titolo universitario. Altro dato negativo per la provincia di Grosseto riguarda il tasso di occupazione. Grosseto registra un 44.8% (il più basso insieme a Massa Carrara). Fra le province, i valori più alti del tasso di occupazione si osservano a Prato (52,8%) e Firenze (50,3%).