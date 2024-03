Tirreno-Adriatico, scuole chiuse prima

La città del Golfo si tinge di nuovo di azzurro: martedì la Corsa dei Due Mari tornerà a Follonica con la sua cinquantanovesima edizione. La seconda tappa arriverà in città da Camaiore. L’arrivo sarà posizionato su via Romagna. La carovana arriverà in città alle 14.50 e la corsa terminerà alle 16. Orientativamente, a partire dalle 14.15 e fino alle 16.30 le strade interessate dal passaggio della competizione verranno chiuse al traffico. L’Amministrazione comunale, per organizzare al meglio il passaggio, ha firmato un’ordinanza di chiusura anticipata di tutte le scuole cittadine alle 12.45. Un caso specifico è rappresentato dalla scuola Don Milani: per non creare disagi alle famiglie che devono venire a riprendere le bambine e i bambini che frequentano la scuola, l’Amministrazione comunale ha firmato un’ordinanza di chiusura anticipata alle 12. Non si potrà passare da via Balducci ma le famiglie potranno raggiungere la scuola passando dal consueto accesso di via Varsavia, oppure passando da via della Pace, via Cassarello e accedendo poi al parcheggio della chiesa di san Pietro e Paolo, in via Madre Teresa di Calcutta.

Da lì sarà possibile raggiungere la scuola attraverso un breve tratto a piedi. Accesso alla posta di via Golino Per permettere alla posta di via Golino di svolgere regolarmente il proprio servizio, l’Amministrazione comunale ha firmato una convenzione con Ferrovie dello Stato, aprendo esclusivamente il parcheggio di fronte alla posta, di proprietà di Ferrovie.