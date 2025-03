Tirreno-Adriatico in città. I bus cambiano strada. Ecco tutte le modifiche

FOLLONICA Martedì e mercoledì, Follonica si prepara ad accogliere la Tirreno – Adriatico, una delle competizioni ciclistiche più attese nel calendario internazionale che torna nel follonichese dopo un anno esatto. Teatro non solo di passione per la bicicletta ma anche di emozioni, sudore, velocità e l’adrenalina che sono una volata può dare e il brivido di avvicinare i corridori per la partenza dell’indomani. Un grande evento per il quale occorrono modifiche alla viabilità ma anche variazioni alle linee dei bus. Un piccolo disagio per un evento che però mette ancora più in luce la bellezza di Follonica facendola entrare nelle case di tutti gli appassionati al mondo di ciclismo.

Martedì dalle 5 alle 17.30 tutte le corse in transito su via Romagna deviano per via Cassarello, via della Pace mentre dalle 13.30 alle 17.30, le linee extraurbane 37F da Massa e da Follonica saranno soppresse e le corse della 31F, 33F e 51F che collegano Follonica a Gavorrano, Ribolla e Siena si fermeranno al rondò di Cassarello e partiranno da Colonia Marina con soppressione della tratta delle 14.40. La linea 44R Follonica-Ribolla-Tatti delle 16,40 partirà da Amendola per Casone via bivio Bicocchi-ex Aurelia-Casone, la 49D Piombino-Follonica-Grosseto delle 14,20, a svincolo Follonica Nord procede per Aurelia 4 corsie- svincolo Scarlino-Scarlino Scalo via Lelli dove effettua coincidenze e prosegue per SP.Scarlino-SP.Puntone– Puntone poi normale itinerario. La linea 49M Piombino-Follonica-Massa vede da corsa delle 14,59 partire da Scarlino Scalo via Lelli verso SP Vado all’Arancio poi normale itinerario mentre quella delle 15.50 raggiungerà via Bv. Bicocchi-Via Amendola e quella delle 16.35 partirà da Follonica Amendola. La 29F verso Punta Ala delle 16,30 attenderà apertura strade, la O12 delle 14.40 sarà soppressa e le linee ubane soppresse dalle 13.21 alle 17.30 mentre la 30F verso Scarlino vede cancellata la corse delle 14,36, quella delle 14,05 attende coincidenza da Piombino a Scarlino Scalo via Lelli e all’apertura strade procede per ex Aurelia-Bv. Bicocchi-Follonica Amendola dove limita la corsa mentre quella delle 16.55 raggiunge Follonica Amendola da Bv.Casone, ex Aurelia, Bv.Bicocchi. Cambiamenti anche per mercoledì tra le 9 e le 11.30 per le linee 37F da Massa per Follonica, 31F Gavorrano-Follonica, la O12 e servizio urbano sospeso.

Laura Guerra