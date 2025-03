Tirreno-Adriatico, ci siamo. Ecco il percorso illustrato in un incontro ai cittadini

FOLLONICAIl tridente di Nettuno sta per tornare a percorrere le strade della Tirreno-Adriatico, la storica corsa che ogni anno incanta gli appassionati di ciclismo. Una magia del pedale che, come un canto antico, risuona in ogni località che la Tirreno-Adriatico tocca come Follonica che rientra nel percorso della 60ma edizione con i brividi di un arrivo martedì dopo la cronometro di Lido di Camaiore, bissando il tracciato del 2024, e la festa dalla partenza di tappa l’indomani, con circa 200 corridori da tutto il mondo, tra campionissimi e newentry. Una giornata molto attesa da tutti che è stata illustrata ieri in un incontro pubblico in sala Tirreno.

"Se riusciamo a fare tutto questo è grazie all’unione di intenti di tutte le realtà – ha detto il sindaco Matteo Buoncristiani - se riusciamo a fare questo evento è grazie anche le associazioni follonichesi che si sono prestati con un centinaio di volontari per presidiare il percorso. Alcuni Comuni anche più importanti di Follonica non riescono a fare questo tipo di manifestazioni perché gli manca questa preziosa forza mentre noi possiamo contare su un mondo di associazioni molto importanti e vitali". Città che si prepara ad accogliere l’evento che ha scritto pagine indelebili nella storia del ciclismo.

"Vista anche la presenza di cantieri, il percorso cittadino e l’arrivo saranno identici a quelli dell’anno scorso – ha proseguito Aldo Pacini - abbiamo verificato insieme alla polizia municipale anche ciò che riguarda la viabilità e gli eventuali passaggi di soccorsi e non dovrebbero esserci problemi. si entra in Follonica praticamente dal Casone, a via Romagna si gira a destra e lì sarà posta la linea del traguardo. Ci sarà un circuito e dunque la corsa proseguirà in via della Pace, via dell’Europa, un piccolo tratto di via Roma, via Golino fino ad arrivare al sovrappasso, poi tutta via Don Bigi, via Isola del Giglio, via Litoranea, via Italia, via Eolie, l’Aurelia, di nuovo fino al bivio del Casone e l’arrivo".

Il primo passaggio sarà alle 15.15 e mezz’ora dopo, il gran finale. Le scuole saranno chiuse dalle 12 così da permettere a tutti di vivere a pieno la giornata. La partenza l’indomani invece sarà alle 9 da Piazza a mare, poi via Albereta, via Bicocchi, via Palermo, via di Cassarello, l’Aurelia e il via ufficiale poco dopo il distributore.

