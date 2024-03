"Tirrenica. Il Governo ora acceleri"

Per ciclovia e corridoio tirrenico segnali importanti. Ad affermarlo è Angelo Gentili di Legambiente. "Qualcosa si muove – dice Gentili – e pare andare nella giusta direzione. La ciclovia tirrenica è un’opera dalle potenzialità enormi, anche in termini di sviluppo turistico ed economico. Riuscire a terminarla significherà dare un impulso importante in chiave green all’intero territorio. Sul fronte del Corridoio tirrenico l’urgenza è più grande. Serve intervenire rapidamente per la realizzazione di un’infrastruttura a quattro corsie più le due di emergenza. La messa in sicurezza dell’attuale Aurelia, a partire dai tratti più a rischio come quello di Capalbio, non è più rimandabile. La speranza è che l’intervento della Regione Toscana possa sollecitare il governo a muoversi rapidamente".