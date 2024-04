Ti racconto i Balcani. Grazie al calcio

"Balkan Football Club" è il titolo del libro di Gianni Galleri (nella foto) che sarà presentato oggi alle 18.30 nella libreria Palomar, in piazza Dante, a Grosseto. Con l’autore dialogherà Lorenzo Mantiglioni, giornalista e scrittore.

Nel libro i racconti e le esperienze di dieci anni di viaggi tra Bulgaria, Romania, Albania ed ex Jugoslavia sulle tracce di vicende che hanno fatto lastoria – non solo calcistica – di queste terre. Viaggi vissuti come? Così. "Ci si fida di sconosciuti, perché si condividono i sentimenti che provano – racconta Galleri –. Si beve con gente che non si vedrà mai più perché si sa che sono dei nostri. Sono uomini e donne che si emozionano, amano, lottano, mettono a repentaglio grandi cose per i propri colori, per la propria squadra e per la propria città. Da queste persone ho ricevuto alcuni degli abbracci più sinceri e con loro mi sono scambiato certi sorrisi da far impallidire gli innamorati".

Insomma, dal Marakana di Belgrado alle utopie di cemento degli spomenik jugoslavi, dal Maksimir di Zagabria alle sponde del lago di Ocrida, senza generalizzazioni né stereotipi, calandosi fra la gente, entrando nei bar, lungo le strade, sui gradoni di tanti stadi in giro per i Balcani. Un viaggio dall’Adriatico al Mar Nero, , tra vecchi amici e burberi tifosi, birre e cori, ćevapi e rakija.