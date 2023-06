Tf 104, un fascino irresistibile Lo storico aereo è tornato a volare dalla base del 4° Stormo

Un TF-104 della Starfighters Aerospace è tornato a volare sui cieli di Grosseto. In occasione del ricco calendario degli eventi organizzati in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, il 4°Stormo di Grosseto è riuscito a stupire di nuovo dando la possibilità, con un piccolo open day, di vedere da vicino il TF-104. Lo storico aereo è arrivato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti con un velivolo C-130J della 46 Brigata Aerea e, dopo il riassemblaggio, dalla pista dell’aeroporto militare "Corrado Baccarini", ha effettuato dei voli di prova propedeutici alla partecipazione alla manifestazione aerea, in programma sabato e domenica a Pratica di Mare (Roma). Quattro passaggi sulla pista del Beccarini sono bastati per dare appena un assaggio di quello che sarà l’evento del weekend all’aeroporto militare romano. Cento anni dell’aeronautica, 40 di servizio del TF-104, vent’anni dal pensionamento, numeri che hanno segnato la storia della forza armata italiana e del 4° Stormo.

"In previsione della manifestazione a Pratica di Mare avevamo il dovere di ricordare per un giorno questo velivolo che è stato leggenda fin dalla data del suo arrivo qui, sulla base, ovvero dal 1963– ha ricordato il colonnello Filippo Monti, comandante del 4° Stormo di Grosseto – . Aver visto nuovamente questo aereo in volo mi ha riportato indietro al 1998, quando per la prima volta ero pilota militare ma dovevo prendere l’abilitazione per TF-104, quindi mi ha fatto ripensare a quelle emozioni che ho provato e le difficoltà di pilotaggio per domare una macchina così impegnativa".

Il 4° Stormo di Grosseto, presente alla manifestazione aerea di Pratica di Mare, proseguirà con altri eventi per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare. Dopo il primo open day dello scorso 27 marzo e dopo la "Notte Blu" organizzata in piazza Dante, il 4° Stormo di Grosseto aprirà nuovamente le proprie porte ai visitatori il prossimo 4 novembre e per Grosseto sarà una giornata carica di significato, perché coincide con l’anniversario dell’alluvione del 1966. Proprio in quel tragico evento calamitoso che interessò la città di Grosseto, la pianura circostante e parte della Valle dell’Ombrone i militari del 4° Stormo assunsero un ruolo centrale nelle attività di soccorso dei cittadini e dell’intera città. Nicola Ciuffoletti