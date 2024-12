"Terra a perdere". Documentario nella libreria "Qb"

Un altro documentario di denuncia per il Clorofilla film festival. Oggi alle 16 nella libreria "Qb" in piazza Pacciardi, a Grosseto, (ingresso da via Colombo), proiezione di "Terra a perdere" di Chiara Pracchi (nella foto), Simona Tarzia e Fabio Palli, ambientato nell’area del Salto di Quirra, in Sardegna.

La Sardegna è terra di mare, di paesaggi mozzafiato e di basi militari. Meno conosciuti delle bianchissime spiagge, i poligoni sono nati negli anni ‘50 come tributo di guerra e ospitano ogni anno le esercitazioni di tutte le Forze armate occidentali. "Secondo alcuni documenti parlamentari – dicono gli organizzatori –, sarebbero almeno 168 le persone che vivevano nei pressi delle basi e che sono morte a causa di rari tumori".

"Terra a perdere" è un documentario che, partendo dal processo che si è concluso nel 2021 con l’assoluzione dei generali che si sono susseguiti al comando del Poligono di Quirra tra il 2002 e il 2010, dà voce a quanti ne subiscono gli effetti o cercano di opporsi alle servitù militari.

L’ingresso è gratuito.