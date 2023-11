Terminati i lavori alle Monacelle, inaugurazione dell’area camper

Sono terminati i lavori di realizzazione della nuova area camper in piazzale Monacelle, che completano la riqualificazione di viale Risorgimento. Domani alle 16, in piazzale Risorgimento, (ex piazza del Mercato), si terrà l’inaugurazione con musica e buffet e la presentazione di tutti i progetti realizzati: dalla rotatoria di via Massetana sud, alla demolizione e ricostruzione del muro in viale Risorgimento, la realizzazione del marciapiede che procede verso la galleria, la completa riasfaltatura della strada e l’ultimo importante intervento sull’area camper. "Abbiamo portato a termine la riqualificazione di un’era strategica – dice il sindaco Marcello Giuntini – e vogliamo condividere con i cittadini questo importante risultato. Sommando tutti gli interventi realizzati sino ad oggi, abbiamo investito oltre 800 mila euro per il miglioramento di questa zona, che è molto popolata e frequentata, per la presenza di abitazioni e dell’ospedale, oltre al Falusi e alla Caserma dei Carabinieri".