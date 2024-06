Terme di Saturnia selezionata tra le eccellenze ’Made in Italy’

Terme di Saturnia Natural Destination è stata selezionata tra le eccellenze Made in Italy raccontate nel libro "Storie di Successo, L’Italia dell’Ingegno e dell’Eccellenza nel Mondo", che è stato donato ai Capi di Stato e di Governo in occasione della Presidenza italiana del G7, dal 13 al 15 giugno a Borgo Egnazia. Questo prestigioso volume, ideato e realizzato da Roberto Santori in collaborazione con l’Agenzia ANSA, raccoglie 23 storie di successo, che rappresentano l’eccellenza italiana in settori chiave come l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale, la competitività economica e il ruolo dell’Italia nei rapporti globali. Tra queste Terme di Saturnia, icona mondiale dell’ospitalità e del benessere, con il resort 5 Stelle per il secondo anno consecutivo tra i 5 top SPA Resort al mondo da Travel + Leisure. Il Resort di Terme di Saturnia nasce nel 1919 ma la sua storia inizia più di tremila anni fa quando Papi, contadini, centurioni, generali, re ed esponenti di ogni emiciclo, insieme a centinaia di migliaia di persone da tutto il mondo, si sono immersi nelle sue acque potentissime. La leggenda narra che fu il dio Saturno a scagliare un fulmine sulla terra, per l’esattezza nella Maremma Toscana, stufo degli uomini costantemente in guerra: da questo impatto nacque un cratere dal quale zampillava acqua calda sulfurea che fu in grado di calmare gli spiriti degli uomini. Oggi Terme di Saturnia è Marchio Storico Nazionale dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una lunga storia di successo di oltre 100 anni.