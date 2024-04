Terme di Saturnia al top anche nel golf

Terme di Saturnia è stata premiata come uno dei 4 migliori Golf Resort d’Italia agli Italian Golf Awards. Il premio è stato ritirato da Procolo Sabbatino, direttore Golf a Terme di Saturnia Natural Destination, al Golf Club Franciacorta ed è un ulteriore importante traguardo 10 anni dopo la prestigiosa certificazione ambientale Geo nel 2014.

"Il Campo da Golf di Terme di Saturnia è una vera eccellenza per il Resort – dicono dalla direzione della struttura–. Progettato dal celebre architetto Ronald Fream, il campo si estende su un totale di 6.316 metri su 70 ettari con 18 buche ed è stato studiato e sviluppato in modo che le sue caratteristiche rispettino le norme per la salvaguardia della natura e del territorio circostante. Il Golf Resort comprende un ampio campo pratica con 43 postazioni, di cui 34 scoperte e 9 coperte con Green target, Pitching Green, Putting Green e Bunker di pratica tenuti con cura e attenzione".