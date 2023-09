Tentò di rubare un’auto. Rimane in carcere

Rimarrà in carcere il 32enne di origini egiziane arrestato dalla Polizia la sera di giovedì. L’uomo era stato arrestato per il tentativo di furto di un’auto. Lo straniero aveva anche tentato di scappare, provando a colpire il proprietario che lo ha inseguito e poi bloccato. Rapina impropria, violazione di domicilio, porto abusivo d’armi, resistenza e arnesi da scasso: sono questi i reati contestati dal sostituto procuratore Falco. Quando sono arrivati i poliziotti della questura, l’uomo si è rivolto ad uno di loro minacciandolo: "So chi sei, appena ti rivedo ti ammazzo". Durante la perquisizione a cui è stato sottoposto, l’uomo è stato anche trovato con una serie di chiavi alterate, arnesi che avrebbe utilizzato, per scassinare gli appartamenti, oltre a un coltello a serramanico e alle forbici con le quali ha tentato di ferire chi ha dato l’allarme. L’uomo rimarrà in carcere perché, "è l’unica misura in grado di garantire efficacemente – scrive il giudice nell’ordinanza – la collettività per il pericolo di reiterare il reato".