Tentano di svaligiare quattro abitazioni

I paesi a valle del Monte Amiata sono entrati, evidentemente, nel mirino dei topi d’appartamento. Di recente hanno provato a svaligiare quattro appartamenti.

Tentativi di furto e sopralluoghi che sono stati fatti incuranti dei passanti, tanto che due uomini sono stati visti fuggire con il volto coperto dal passamontagna. Non tutti i tentativi sono andati a buon fine. Sono comunque riusciti ad entrare in un’abitazione delle Ciaccine, zona appena fuori il centro di Castel del Piano, ma l’appartamento è disabitato, sono state messe a soqquadro tutte le stanze per cercare qualcosa. Ladri anche a Bagnoli una tranquilla frazione di Arcidosso, dove in un’abitazione hanno rubato un anello. I carabinieri della compagnia di Pitigliano indagano.