Tensioni nella Lega "Pizzichi parla solo a titolo personale"

"Leggiamo con sorpresa e stupore le affermazioni del consigliere Pizzichi sulla presunta discarica abusiva su un terreno di proprietà comunale a Follonica. Come Lega vogliamo precisare che il consigliere in questione parla a titolo assolutamente personale, non si è mai confrontato con il partito su questa vicenda, né a livello locale né provinciale e non ha mai palesato la sua intenzione di uscire sulla stampa".

E’ quanto dicono il segretario provinciale della Lega Claudio Pacella e il segretario comunale di Follonica e capogruppo Roberto Azzi che prendono così le distanze da Pizzichi.

"Non ci piace questo modo di agire che mette in imbarazzo la Lega – dicono Pacella e Azzi – sostenendo, essendo garantisti, che su questi temi non serva la politica del ‘cerca il mostro e sbattilo in prima pagina’, ma che si debbano coinvolgere le autorità competenti e commentare solo quando siano state appurate le responsabilità, e mai prima con il ‘detto non detto’ che getta solo discredito sulle persone. Un conto è fare opposizione politica, anche dura, un conto è andare oltre lanciando gravi accuse e tutte da verificare".

"Ci dispiace che certi individualismi che sono avulsi dalla squadra – continuano Pacella e Azzi – minino la credibilità di un partito che ha cultura di governo, che fa battaglie politiche, ma che non lancia il sasso nel mucchio. Non è questo il nostro modo di fare politica e non ci riconosciamo nel modo di agire del consigliere Pizzichi che, dall’inizio della consiliatura, continua a muoversi a titolo personale senza informare il capogruppo, né, da quando è stata costituita la sezione comunale e si è proceduto al rinnovo degli incarichi in quella provinciale, i segretari. Come partito ci riserviamo di valutare in sede di direttivo questo ulteriore comportamento del consigliere".