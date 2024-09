Temporali e trombe d’aria a Sgrillozzo e Magliano

L’ondata di maltempo ha colpito duramente anche il territorio delle Coline del Fiora. I territori che hanno subito di più sono stati quelli Manciano e Magliano in Toscana. Durante il temporale sono caduti alberi che hanno bloccato la viabilità della strada provinciale 159 e della comunale Poderi e la regionale 74, inoltre sono stati divelti tetti di alcuni fabbricati agricoli e danni sono stati registrati in alcune abitazioni nelle zone della Sgrilla e dello Sgrillozzo (comune di Manciano) a causa di una tromba d’aria.

Le strade sono tornate percorribili durante la notte tra domenica e lunedì grazie all’intervento della Protezione civile: l’unico disagio è rimasto per la strada delle Pergolacce che va verso Poggio Murella, dove l’albero caduto ha colpito un cavo dell’Enel, azienda che è intervenuta per la messa in sicurezza soltanto ieri mattina.

Momenti di terrore quelli vissuti anche nella zona di Magliano, dove il passaggio di una tromba d’aria intorno alle 22.30 ha divelto il tetto di un capannone, scoperchiato tetti, piegato vigneti e spazzato via tutto ciò che ha incontrato nel suo percorso distruttivo. Disagi anche per l’interruzione dell’energia elettrica e dei collegamenti internet. Soltanto nella giornata di ieri la situazione è tornata alla normalità. "Abbiamo avuto tanta paura – racconta Stefano Ricci, imprenditore agricolo di Magliano – . Abbiamo temuto che la nuova cantina, conclusa appena una settimana fa, fosse stata danneggiata. Sono stati momenti molto brutti ma per fortuna nessuno si è fatto male. I danni sono circoscritti alle strutture e alle colture".