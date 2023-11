Tempo di Natale. Al Cassero torna il "Villaggio"

La città si prepara ad accogliere la terza edizione di "Al Cassero è… Natale", l’evento promosso ed organizzato dall’Istituzione "Le Mura" del Comune di Grosseto. Nei giorni 2 e 3 dicembre, dall’8 al 10, dal 15 al 17 e dal 21 al 30 dicembre, dalle 15.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.45) il Cassero senese e la Fortezza medicea si trasformeranno nel Villaggio di Babbo Natale. Fino all’inaugurazione il Cassero senese sarà chiuso per l’allestimento. La novità di quest’anno sarà la presenza nei sotterranei della Fortezza del Grinch, il "gatto con il cappello" che si aggirerà nel Villaggio e farà di tutto per sabotare il Natale; i bambini presenti nella magica Piazza del Pozzo dovranno escogitare stratagemmi utili per impedirglielo. Ma a regalarci momenti indimenticabili ci saranno molti altri personaggi, tra cui Aurora, la regina delle nevi che accoglierà grandi e piccini nel suo bosco ghiacciato per raccontare storie e fiabe fantastiche; Sgambetto, l’elfo maggiordomo di Babbo Natale che vive nella sala della slitta, farà firmare ai bambini il grande libro dei nomi conservato nella casa di Babbo Natale, che li aspetterà nel suo scintillante salotto per una bella foto ricordo. Ma c’è di più: l’elfo Nottolone intratterrà i bambini nella camera di Babbo Natale per raccontare storie della "buonanotte" mentre Madame Svaporine accoglierà i visitatori per introdurli nel magico mondo del Natale. Sabato, domenica e festivi l’elfa Pennellina sarà invece nella sala degli specchi magici per truccare i bambini, mentre gli elfi Letterina e Stellina saranno a disposizione per far scrivere le letterine a Babbo Natale direttamente nel suo ufficio postale. In alcune giornate speciali saranno previsti piccoli spettacoli di magia, mentre in una galleria della Fortezza sarà possibile visitare un’esposizione di modelli in cartapesta raffiguranti antichi borghi medioevali toscani. In programma il sabato, la domenica e nei giorni festivi del periodo di apertura ci saranno anche le visite guidate al Cassero Senese e alla Fortezza Medicea. I visitatori saranno accompagnati da una guida professionale della cooperativa Le Orme.