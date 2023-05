Tempo di "Follos" La rievocazione storica il prossimo weekend

Il prossimo fine settimana Follonica ospiterà due giornate dedicate al "Follos", la classica rievocazione storica in costumi ottocenteschi volta a rivivere l’atmosfera del Granducato di Toscana, con un programma denso di eventi e di visite guidate. Sabato l’Ilva ospiterà il villaggio dell’Ottocento, con visite guidate, organizzate dal Magma e dalla cooperativa Zoe, alle 10, alle 12, alle 15 e alle 17 (biglietto 5 euro) al palazzo Granducale, ai giardini e al museo Magma e ai sotterranei della Biblioteca della Ghisa. Inoltre, alle 19 si terrà una visita guidata alla chiesa di San Leopoldo. Il giorno seguente, domenica, alle 11, la chiesa di San Leopoldo ospiterà la rievocazione solenne durante la messa. La sfilata storica si svolgerà invece nel pomeriggio, con circa 200 figuranti, carrozze e cavalli, che partiranno dalla chiesa di San Leopoldo per raggiungere piazza a Mare. Il corteo passerà da via Bicocchi, via Dante, dal lungomare e da via Albereta. Alle 17 in piazza a Mare si terranno invece le danze ottocentesche. Infine, alle 18 all’Ilva si terrà lo spettacolo dei Butteri di Maremma.

"Quest’anno, in occasione del centenario della città, sono stati organizzati dei festeggiamenti speciali – dice l’assessora Barbara Catalani – Con eventi articolati in due giornate, la domenica e il sabato. Grazie al Follos riproporremo le aperture straordinarie degli edifici storici della nostra città. Un lavoro che ha richiesto un grande sforzo ma che è stato fatto con grande passione. Ci teniamo affinché questo diventi un progetto culturale ampio e vorremmo che questi due giorni diventassero un appuntamento fisso, da ripetersi ogni anno. Consideriamo questo l’evento di apertura dei festeggiamenti legati al centenario. Per dare il dovuto spazio al passato di Follonica stiamo anche lavorando ad un progetto che si aggancia al Follos e che coinvolge tante altre realtà. Stiamo infatti organizzando una grande mostra che verrà inaugurata ad ottobre relativa al periodo granducale. Una mostra elaborata anche dal punto di vista critico. alla quale stanno contribuendo importanti realtà fiorentine e toscane".

I biglietti per le visite guidate danno accesso al Museo Magma anche nei giorni successivi l’evento. In caso di maltempo venerdì sarà comunicato il programma alternativo. Prenotazioni- Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica, Via Roma, 49, 0566 52012.