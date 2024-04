Temperature in picchiata. Arrivano vento e grandine

Un brusco abbassamento delle temperature ha causato nel pomeriggio di ieri un’intensa grandinata (seppur di breve durata) in molte zone della provincia. Temperature scese di molti gradi in pochissimo tempo, fra l’altro.

L’arrivo della perturbazione era annunciato, ma vedere l’intensità delle preciptazioni ha fatto comunque un certo effetto.

In città, ad esempio, sono bastati pochi minuti affinché le strade fossero ricoperte da un sottile strato bianco formato dai chicci di grandine, mentre in altre zone è stato soprattutto il vento a creare momenti di disagio alle persone.

Per fortuna, almeno fino alla tarda serata di ieri, non erano stati segnalati problemi particolari o danni significativi. Qualche preoccupazione, casomai, resta per le conseguenze che questi improvvisi cambi di clima e meteo potrebbero avere in agricoltura, anche se sembra scongiurato il rischio di vere e proprie gelate.