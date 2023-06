Telefoni muti Linea fissa bloccata da una settimana

È una settimana che la linea telefonica fissa non va. I telefoni di casa non chiamano e internet non permette di navigare in rete. "Stiamo affrontando una situazione di forte disagio" tuona il sindaco Tullio Tenci (foto)che sbotta con il gestore. Castell’Azzara è da circa una settimana che è quasi completamente isolata dal punto di vista delle comunicazioni e il primo cittadino, eletto da poche settimane, fa sentire la sua voce. "Non è possibile pensare che le linee telefoniche di Telecom non funzionino per una settimana – commenta il primo cittadino amiatino -. Quando si verificano guasti di questa natura è fondamentale intervenire e ripristinare la linea in tempi brevi. Ci rendiamo conto che il nostro territorio è vasto e abitato da molti anziani, magari soli?.". Tenci voleva inviare una segnalazione al gestore già venerdì scorso, poi il servizio di telefonia fissa è ripreso a funzionare, giusto il tempo di tirare un sospiro di sollievo e nel weekend la linea telefonica è tornata a manifestare dei problemi. "Questo guasto va a penalizzare le persone più fragili che vivono da sole e magari in case isolate– conclude – e che hanno come unico strumento per comunicare con i vicini di casa o con i parenti i telefoni fissi. Non solo loro, guasti di lunga durata penalizzano anche tutti quei professionisti che lavorano con internet. Penso agli uffici e a chi lavora in smart working. Oggi (ieri per chi legge) abbiamo inviato una pec al gestore del servizio chiedendo un ripristino veloce della rete".