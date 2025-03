Teatro Moderno. Tributo a Gaber anche solidale

"Una Razza di Estinzione – Il Grande Tributo a Gaber" è il titolo dello spettacolo in programma oggi alle 21 al teatro Moderno dedicato al genio di Giorgio Gaber. Sul palco, Bube darà voce e anima al grande Gaber, accompagnato dai suoi talentuosi musicisti: il maestro Giulio Ramacciotti alle tastiere, Francesco Terribile al basso e Samuele Boscaglia alla batteria. Ma non sarà solo un tributo: lo spettacolo rappresenta una replica fedele dell’ultimo storico spettacolo che Giorgio Gaber portò proprio a Grosseto quasi trent’anni fa.

Dopo tutto questo tempo, "Una Razza di Estinzione" è l’unico spettacolo a riprodurre fedelmente l’originale, riportando in scena tutta la potenza espressiva e il messaggio senza tempo del ’Signor G’. Questa fedeltà assoluta nei confronti dell’originale nasce da un lungo e approfondito studio: Bube si è laureato all’Università Roma Tre con una tesi su Giorgio Gaber, sviluppata anche grazie all’incontro con Sandro Luporini, storico coautore del ’Signor G’. La ricerca è poi diventata un libro, "Il Metodo Gaberscik", pubblicato dall’editore grossetano Moroni. Questo percorso di studio approfondito ha permesso a Bube di conoscere Gaber non solo dal punto di vista artistico ed emotivo, ma anche da un punto di vista tecnico, affinando così l’interpretazione fino a renderla la più autentica possibile. Oltre a celebrare la straordinaria eredità artistica di Gaber, l’evento avrà anche una finalità solidale: una parte del ricavato sarà devoluta al progetto "Il Bambino al Centro", in sostegno dell’Abio, e stasera verrà consegnato l’assegno contribuendo così a un’importante iniziativa sociale. Questo evento benefico dedicato a uno degli artisti più incisivi e rivoluzionari della musica e del teatro italiano è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Grosseto e grazie al sostegno degli sponsor, l’ingegner Riccardo Iannuzzi, il ristorante da Nada, l’impresa edile Andreini, l’impresa edile Bonelli (tutte attività con sede nel comune di Roccastrada) e Alfa-Tec di Mauro Salvestroni.