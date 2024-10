Teatro Moderno. Pino Daniele e la sua ’anima’

Dopo un tour di tre anni che ha toccato decine di teatri in tutta Italia, la Temporary Band sabato alle 21 arriva sul palco del teatro Moderno per rendere omaggio al grande Pino Daniele con un concerto che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico.

Il format della Temporary Band è nato al Teatro Parioli, nella sua versione Theatre Club, sotto la direzione artistica di Nanni Venditti, che ha saputo applicare le logiche della compagnia teatrale stabile al mondo della musica dal vivo. Gli interpreti coinvolti, che si alternano nei diversi progetti, sono sempre artisti di fama internazionale e collaboratori di musicisti di grande rilievo. Ogni volta, la Temporary Band celebra grandi musicisti del passato, mantenendo viva la loro arte attraverso un’interpretazione autentica e coinvolgente. A differenza delle classiche "Tribute Band", che puntano a imitare fedelmente gli artisti omaggiati, spesso con costumi di scena e trucchi per riprodurre l’aspetto dei performer originali, la Temporary Band si concentra sulla ricerca dell’anima più intima degli artisti cui rende omaggio. L’obiettivo, quindi, non è la loro imitazione, ma l’interpretazione rispettosa e profonda del loro repertorio musicale, per trasmettere l’essenza più pura delle loro opere. Per arricchire ogni spettacolo, la Temporary Band si avvale di musicisti di assoluta eccellenza.

A Grosseto, saliranno sul palco artisti che hanno collaborato con leggende della musica internazionale come Ray Charles, Zucchero, Tom Jones, Joe Cocker, Lucio Dalla e Renato Zero, e alla voce ci sarà un ospite speciale, coinvolto in ben tre musical di Riccardo Cocciante, oltre che protagonista del musical internazionale "We Will Rock You", prodotto dagli ex Queen Ben Elton e Roger Taylor.

"L’evento di sabato – dicono gli organizzatori – rappresenta un’occasione unica per il pubblico grossetano di ascoltare le straordinarie canzoni di Pino Daniele, interpretate con passione e talento da musicisti di altissimo livello".