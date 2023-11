Teatro Moderno. L’anno "1984" letto nel 2050

Il capolavoro di George Orwell "1984" sarà riproposto in maniera innovativa, coinvolgente e inaspettata oggi alle 21 al teatro Moderno. Sul palcoscenico Ninni Bruschetta, Violante Placido e Woody Neri con il nuovo adattamento teatrale firmato da Duncan MacMillan e Robert Icke. Lo spettacolo, che ha debuttato in questa stagione, è prodotto da GoldenArt e diretto da Giancarlo Nicoletti. Le scene sono di Alessandro Chiti, i costumi di Paola Marchesin, le musiche di Oragravity. Sul palco insieme a Bruschetta, Placido e Neri ci sono Silvio Laviano, Brunella Platania, Salvatore Rancatore, Tommaso Paolucci, Gianluigi Rodrigues e Chiara Sacco.

Il capolavoro di George Orwell, ormai un classico contemporaneo, viene ripreso in questa produzione teatrale di grande impatto ispirandosi alla versione onirica di Icke e Macmillan a metà fra thriller, storia romantica, grande letteratura e romanzo noir.

"1984" racconta di un gruppo di storici che, nel 2050, scoprono il diario del compagno 6709, Winston Smith, scritto appunto nel 1984, anno in cui il mondo è diviso in tre super Stati in guerra fra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. L’Oceania, la cui capitale è Londra, è governata dal Grande Fratello, che tutto vede e tutto sa. I suoi occhi sono le telecamere che spiano di continuo nelle case, il suo braccio la Polizia del pensiero che interviene al minimo sospetto. Tutto è permesso, niente apparentemente è proibito, tranne pensare, amare, divertirsi. Perfino i bambini sono diventati spie e così sono chiamati; la guerra è permanente, non importa contro quale nemico e i teleschermi, insieme alle videocamere, controllano tutti. Winston, che ha acquistato un diario clandestino, è pronto a mettere a rischio la propria sopravvivenza quando si innamora di Julia, in un mondo in cui l’amore è proibito. Il libero pensiero della coppia, la loro presa di coscienza della verità del loro tempo e il desiderio di conservare un granello di umanità li porteranno sull’orlo del baratro. L’appuntamento è il secondo della stagione dei Teatri di Grosseto realizzata dal Comune di Grosseto con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.