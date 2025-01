Teatro Moderno. La forza di Oliva. E non è finzione

Ambra Angiolini è la protagonista dello spettacolo della stagione teatrale organizzata dai Teatri di Grosseto in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo in programma oggi alle 21 al teatro Moderno.

I biglietti sono disponibili sul sito www.comunegrosseto.ticka.it e oggi dalle 19 anche nel botteghino del teatro.

"Oliva Denaro" è il titolo della rappresentazione tratta dal romanzo di Viola Ardone, con la drammaturgia di Giorgio Gallione in collaborazione con Ambra Angiolini, le scene e i costumi di Guido Fiorato. Il disegno delle luci è di Marco Filibeck, le musiche sono a cura di Paolo Silvestri, la regia di Giorgio Gallione e la produzione di Agidi/Goldenart Production.

La storia di Oliva Denaro è un esempio per tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non avere scelta, costrette da una legge arcaica e indecente, ad accettare un aguzzino e un violentatore tra le mura di casa. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni ’60 fu la prima, dopo aver subìto violenza, a rifiutare il cosiddetto "matrimonio riparatore".

Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. In un universo che sostiene che "la femmina è una brocca, chi la rompe se la piglia", Oliva narra, ormai adulta, la sua storia a ritroso, da quando ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita scandalo e stupore rifiuta la classica "paciata" e dice no alla violenza e al sopruso.

Oliva, proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni.