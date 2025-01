Teatro Moderno: "Alis" per volare nel fantastico

Il debutto oggi alle 21, poi altri tre spettacoli: domani alle 17 e alle 21, domenica alle 17. Sul palco del teatro Moderno arrivano le emozioni e le meraviglie di "Alis Theatre", lo show che ha ottenuto un enorme successo in Italia e all’estero grazie alle esibizioni della compagnia Le Cirque Top Performers, considerata dagli addetti del settore la realtà europea più importante in questo genere di spettacoli.

In scena un cast stellare, del quale fanno parte solo i migliori artisti. Oltre 20 top performers di primissimo livello, in rappresentanza di un’élite scelta, applauditi e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo. Si distinguono per talento, eccellenza, unicità: requisiti d’obbligo per entrare a far parte di Le Cirque Top Performers.

Acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi e non solo, capaci di meravigliare lo spettatore con esibizioni che tendono ai limiti delle possibilità umane, che tengono il pubblico con il fiato sospeso e lo fanno divertire offrendo tante emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo, con coreografie, scenografie e luci che regalano atmosfere coinvolgenti e suggestive.

"Alis – dicono gli organizzatori – prende per mano lo spettatore e lo rende partecipe attraverso un filo conduttore che attinge dalla letteratura fantastica dell’800 e dal capolavoro di Lewis Carroll. Non una storia con un inizio e una fine, ma un’esperienza che porta alla scoperta di ciò che non ci si aspetta per imparare di nuovo a meravigliarsi".

"Torniamo a Grosseto dopo due anni – dice Gianpiero Garelli, Creator & Guide della compagnia Le Cirque Top Performers –: una città nella quale il pubblico ci riservò un’accoglienza fantastica. Alis Theatre è il nostro show storico, nel quale però presentiamo molti nuovi artisti: in pratica ricalchiamo il tema di ’Alice nel Paese delle meraviglie’, ma completamente rinnovato. In questi anni siamo cresciuti esponenzialmente, per cui preparatevi: vi stupiremo ancora di più".

Prevendite su Alisticket.it e TicketOne.it