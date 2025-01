Teatro Moderno: "Alis", le magie de "Le Cirque"

Le Cirque porta a Grosseto i migliori Top Performers al mondo con una "prima" e tre repliche (da venerdì a domenica) al teatro Moderno per gli artisti internazionali del circo contemporaneo. Venerdì alle 21 i riflettori si accendono sull’eccezionale spettacolo di Alis Theatre per il Christmas Tour invernale di Le Cirque Top Performers.

Adrenalina e divertimento assicurato nei quattro show in programma, nei quali una serie di artisti internazionali di fama mondiale incanterà la platea con numeri mozzafiato. Nomi nuovi, in gran parte provenienti dal famoso Cirque du Soleil, ma anche prestigiose conferme, saranno capaci di meravigliare gli spettatori con esibizioni ai limiti delle possibilità umane.

Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente creata appositamente per lo spettacolo con coreografie, scenografie e luci in un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

"Il segreto del nostro successo – commenta Gianpiero Garelli, l’imprenditore cuneese a cui si deve la fondazione della Compagnia Le Cirque Top Performers – è probabilmente quello di aver rimesso al centro della scena le performance degli artisti. La gratificazione più grande? Ogni volta che vedo la sala che via via va a riempiendosi con la gente smaniosa di assistere allo spettacolo, mi auguro di vederla soddisfatta anche all’uscita. Abbiamo creato uno show per la famiglia pieno di emozioni, apprezzato da tutti".

Quattro gli spettacoli in programma: venerdì alle 21; sabato alle 17 e alle 21, domenica alle 17. Prevendite aperte su Alisticket.it e TicketOne.it

Il cast è composto da Anatolii Zalevskyi (Artistic Director di Alis), Andreis Jacobs Rigolo (Sandoorn Balance), il Duo Extend (Klára Trombíková e Richard Simoník), Petro Sukhorada (Cyr Wheel), Riccardo Forte (Master of Ceremony), i Rizoma, Yves Decoste & Valentyna Sidenko.