Teatro Industri. La pazzia secondo Eduardo

Un altro doppio appuntamento per la stagione teatrale dei Teatri di Grosseto, organizzata dal Comune con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Oggi e domani (alle 21) al teatro degli Industri c’è "Ditegli sempre di sì" con Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel, Domenico Pinelli.

Inoltre, domani alle 18.15, nel ridotto del teatro è in programma l’incontro con la compagnia (ingresso libero). I biglietti degli spettacoli sono a disposizione online (www.comunegrosseto.ticka.it) oppure due ore prima dell’inizio al botteghino del teatro.

Lo commedia di Eduardo de Filippo ha la regia di Domenico Pinelli: sul palco insieme al regista ci sono Mario Autore, Anna Ferraioli Ravel, e Gianluca Cangiano, Mario Cangiano, Luigi Leone, Antonio Mirabella, Laura Pagliara, Vittorio Passaro, Lucienne Perreca, Silvia Salvadori, Elena Starace. La produzione è di "Gli Ipocriti".

Nel 40° anniversario dalla scomparsa di Eduardo De Filippo, Domenico Pinelli dirige e interpreta con Mario Autore e Anna Ferraioli Ravel "Ditegli sempre di sì", una commedia esilarante, il cui protagonista Michele Murri è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Ma la sua pazzia consiste nel confondere i suoi desideri con la realtà.

Tornato a casa dalla sorella Teresa, si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi del manicomio. Tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo?

Una commedia, quindi, piena di spunti di riflessione su una materia affascinante che Eduardo, per certi aspetti allievo di Pirandello, studiò a fondo. L’idea di messa in scena è trasformare la "farsa" in "dramma". Il punto di partenza lo indica Eduardo stesso: prestare attenzione al testo e agli eventi per arrivare a un maggiore approfondimento della condizione umana di tutti i personaggi.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 334 1030779 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]