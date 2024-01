"Teatro in carcere" grazie ai "Sobborghi" e all’aiuto del Comune L'Amministrazione comunale di Grosseto sostiene il progetto "Teatro in carcere" dell'associazione "Sobborghi impresa sociale Onlus", che prevede laboratori teatrali e musicali all'interno della Casa Circondariale. Un'esperienza positiva per i partecipanti, sostenuta anche negli anni precedenti.