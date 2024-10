Teatro Fonderia. Otto spettacoli per tutti i gusti

È dedicata a "La leggerezza delle parole" la stagione del Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, con la consulenza artistica di Federico Stefanelli e realizzata da Ad Arte Spettacoli.

"La stagione teatrale è un momento importante per Follonica – afferma il sindaco Matteo Buoncristiani – e il nostro impegno non è solo quello di offrire una qualità sempre più alta agli amanti del teatro, ma anche aprire le porte ai neofiti e portarli in questa dimensione che sta sempre in bilico tra i sogni e la storia".

"Promuovere la partecipazione a spettacoli ed eventi teatrali è uno degli obiettivi di questa amministrazione– sostiene l’assessore Stefania Turini – poiché attraverso essa si realizza un percorso di crescita personale e miglioramento dello spirito critico".

"Dovremmo cominciare a pesare le parole – afferma Federico Stefanelli, della Commissione artistica del Teatro Fonderia Leopolda –. Ogni parola ha un valore. Sta a noi crearlo questo valore e sta a noi, saperlo ascoltare".

Il sipario sulla nuova stagione teatrale si alza venerdì 15 novembre, con un classico di Agatha Christie, "Testimone d’accusa" con Vanessa Gravina di Giulio Corso. Elio De Capitani vestirà i panni di "Re Lear" martedì 10 dicembre, con la tragedia di William Shakespeare tradotta da Ferdinando Bruni per lo spettacolo di Bruni e Francesco Frongia. Vanessa Incontrada, follonichese d’adozione, sarà protagonista dello spettacolo "Ti sposo ma non troppo", in scena domenica 21 e lunedì 22 dicembre. Comico e irriverente è lo spettacolo in programma per il 16 gennaio: con "Arrivano i Dunque (avanotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)" di Alessandro Bergonzoni.

"Itaca…il viaggio", con Lino Guanciale, in scena giovedì 2 febbraio, mentre Amanda Sandrelli, affiancata da Gigio Alberti è la protagonista di "Vicini di casa", la commedia di Cesc Gay in calendario per giovedì 20 marzo.

Sabato 12 aprile, Chiara Francini porta in scena "Forte e Chiara", mentre giovedì 24 aprile arriva "4 5 6", scritto e diretto dal regista Mattia Torre prematuramente scomparso, con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri e Cristina Pellegrino.