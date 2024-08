Teatro del baratto. Egidia Bruno porta "La Mascula"

1Il Festival "Il teatro del baratto" oggi alle 21.30 mette al centro l’inclusione per quanto concerne la parità di genere nel mondo dello sport e nello specifico del calcio: nella piazzetta di casa di Jacopo Milanesi nel Castello di Montemerano, Egidia Bruno, attrice, regista drammaturga di ritorno dall’Istituto Italiano di Parigi (dove in occasione delle Olimpiadi ha presentato il medesimo spettacolo che porterà al festival) propone "La Mascula". Storia di Rosalba, una giovane calciatrice che vive in un piccolo paese del meridione e coltiva la propria passione sportiva nonostante i pregiudizi dei compaesani.