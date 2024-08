Tampona auto con 3 bambini. Era ubriaca

Aveva alzato un po’ il gomito ma si era comunque messa alla guida. E ha tamponato un’auto con tre bambini a bordo. Succede nellla notte dei fuochi a Marina di Grosseto, nella serata tra venerdì e sabato. Il tamponamento si è verificato in via Eritrea, fra il lungomare e Villa Gaia, in un’arteria strategica per Marina, specie in una giornata di punta come quella del 16 sera con i fuochi. La donna di 39 ha tamponato violentementela con la sua Bmw jeep sulla quale viaggiava una famiglia con i tre bambini a bordo, seduti tutti e tre sui sedili posteriori. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite particolari: tutti si sono fatti medicare sul posto dai soccorsi che sono intervenuti.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato l’alcoltest a chi era al volante. Il guidatore dell’auto tamponata era a zero mentre chi era alla guida della Bmw aveva un tasso alcolemico doppio di quello consentito. Ripercussioni anche sul traffico con la strada che è rimasta congestionata per ore.