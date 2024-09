Taglio del nastro per la nuova sede del Bioscience Research Center

Un nuovo laboratorio con una struttura moderna e funzionale, dove lavorano dieci dipendenti. La nuova struttura, inaugurata venerdì, ospita il Bioscience Research Center, che svolge la propria attività da undici anni e ha lasciato i locali, molto più piccoli, che si articolavano tra Grosseto e Fonteblanda. Per festeggiare l’avvenimento, i titolari di questa azienda, che rappresenta un polo di eccellenza nel panorama nazionale, i hanno organizzato un suggestivo incontro conviviale al faro di Talamone, con visita sulla Rocca Senese, per poi proseguire l’evento al "Sunset", a pochi passi dalla spiaggia della Puntata, fra Talamone e Fonteblanda. Presenti alla serata ricercatori e biologi provenienti da tutta Italia, molte autorità portuali del territorio nazionale, l’associazione industriali, sia provinciale che regionale e infine , docenti della Università di Trieste. Il Bioscience Research Center, diretto dalla professoressa Monia Renzi, ha così festeggiato, con la nuova e moderna e super attrezzata sede, 11 anni di attività ed inaugurata la nuova sede operativa in via Velasco, a Fonteblanda. Il centro ricerche con 10 dipendenti più alcuni collaboratori è leader nei settori di ecotossicologia, biologia marina e ricerca di microplastiche. Presto sarà chiamato a studiare un progetto per una serie di escavi e dragaggi nella laguna di Orbetello. Sono offerte consulenze e servizi di alto livello e l’azienda investe gli utili nella ricerca scientifica a carattere nazionale. I ricercatori di "Bsrc" sono un’eccellenza nazionale nel campo della ricerca scientifica applicata all’ambiente e alla sua tutela. La professoressa Monia Renzi, che è di Fonteblanda, è anche docente di biologia marina all’Università degli Studi di Trieste.

Michele Casalini