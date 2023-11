"Symbolica". Mosta delle opere di Federico Mattera

Una nuova mostra per il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Oggi alle 18 in via Vinzaglio si inaugura Inaugura "Symbolica" con le opere di Federico Mattera, in arte Merisio. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 26 novembre dal giovedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (ingresso libero). La rassegna rientra nell’ambito del progetto "Cantiere delle arti", che ospita mostre dedicate ad artisti emergenti e progetti locali legati alle libere espressioni culturali.

"Federico Mattera, classe 1992 e nativo di Orbetello – spiega la curatrice della mostra Eleonora Cotini –, ha da sempre valorizzato ed esaltato il suo legame con il grande maestro milanese Michelangelo Merisi e la sua pittura pervasa di luce drammatica e teatrale. Dall’artista deriva il suo pseudonimo con il quale si presenta oggi al mondo dell’arte. Dal pittore barocco e i grandi maestri del passato arriva la forza realistica delle opere che saranno esposte in Symbolica".