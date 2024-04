"Svuota Cantine a Follonica: mercatino degli oggetti usati per promuovere l'economia circolare"

Appuntamento oggi al parco Centrale di Follonica con lo "Svuota Cantine", il primo mercatino degli oggetti usati. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 19 e le cittadine e i cittadini che hanno fatto richiesta , per un totale di 106, potranno vendere i loro oggetti che non derivino da un’attività artigianale né commerciale, né propria né di terze persone. Si tratta di un evento pensato per dare la possibilità di riutilizzare, tramite lo scambio o la vendita, gli oggetti usati, per allungare il loro ciclo vitale e contribuire alla riduzione dei rifiuti stimolando un’economia circolare. Nei mercatino è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento. Possono aderire alla kermesse i residenti nel Comune di Follonica, i non residenti nel Comune di Follonica, ma proprietari di immobili situati nel Comune di Follonica e i residenti nei Comuni di Scarlino, Gavorrano, Piombino, Campiglia Marittima e Suvereto. Possono inoltre partecipare all’evento le associazioni onlus o no profit con sede nel Comune di Follonica. Chi partecipa potrà scambiare o cedere su compenso i propri oggetti usati di modico valore provenienti dalle proprie abitazioni. Gli oggetti non devono in alcun modo provenire da una attività artigianale o commerciale né propria né di terze persone.