Svolta per Orbetello. Consorzio della Laguna. La Camera dà via libera

ORBETELLO (Grosseto)

Nasce il Consorzio della laguna di Orbetello. La proposta di legge per l’istituzione di un ente dedicato alla gestione e alla salvaguardia del complesso ecosistema che circonda Orbetello è stata approvata dalla Camera e ora si prepara ad affrontare il passaggio in Senato. Difficile prevedere i tempi, ma è sicuramente un passaggio epocale, per una legge attesa da tempo. A causa delle morie degli anni ’90, la laguna di Orbetello è stata gestita per vent’anni in regime di commissariamento, fino al 2012, e dopo è passata a un sistema di accordi di programma rinnovati più o meno ogni anno, al centro dei quali c’è tuttora la Regione. Una gestione ordinaria, con risorse certe, è rimasta a lungo un miraggio. Ma ora si è giunti a un traguardo importante per un provvedimento che ha visto come parte attiva i due deputati maremmani Marco Simiani del Pd (il primo a presentare una proposta di legge) e Fabrizio Rossi di FdI, che ha poi firmato la proposta unitaria di legge. "Con l’approvazione alla Camera della proposta di legge sul Consorzio della Laguna di Orbetello che ho presentato due anni fa – dice Simiani – si conclude finalmente l’iter di un provvedimento che consentirà una tutela adeguata e un continuo monitoraggio di un ecosistema fragile ma al tempo stesso prezioso". Davvero un’ottima notizia per la laguna, appena uscita da un’estate critica in cui si è verificata una nuova moria diffusa di pesci, la seconda dopo quella del 2015 dovuta a una combinazione killer di temperature elevate e proliferazione di alghe. Le conseguenze sono tuttora in corso, con una consistente sciamatura di moscerini. Ecco allora una gestione ordinaria, con risorse certe, che non sia costretta ad attivare bandi ogni anno e possa agire anche in situazioni di emergenza, per evitare il ripetersi di disastri.

"Questo risultato – dice ancora Simiani – è frutto di un articolato lavoro della Commissione e di tutti i colleghi. Ringrazio in particolare la vice ministra Vannia Gava, il presidente Mauro Rotelli e il relatore del provvedimento Fabrizio Rossi, che ha condiviso con me tutto il percorso legislativo, oltre agli altri proponenti della legge Francesco Battistoni e Ilaria Fontana". Soddisfatto anche il segretario regionale Pd Emiliano Fossi: "Un risultato significativo che premia l’impegno del Pd a sostegno dei territori". "Il consorzio – dichiara l’onorevole Fabrizio Rossi, di FdI, relatore e primo firmatario della proposta di legge – andrà a gestire il futuro di questo importante e delicato habitat unico in Italia. La laguna da anni vive in uno stato di precarietà gestionale. Finalmente si compie un passo storico e decisivo per l’iter di questo importante provvedimento".

Riccardo Bruni