Il Superenalotto bacia Scansano: centrato un '5' da 63mila euro

Scansano (Grosseto), 18 dicembre 2023 – La dea bendata bacia la Toscana. A Scansano è stato infatti centrato un 5 da oltre 63mila euro. Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 173 di venerdì 15 dicembre, con il Jackpot che arriva a 33,2 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, martedì 19 dicembre. È festa però per un fortunato che ha centrato un punto 5 aggiundicandosi per l'esattezza ben 63.337,19 euro.

La giocata vincente è stata realizzata a Scansano, in provincia di Grosseto, presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria, situato in Piazza Garibaldi, 6. La combinazione vincente è stata 52,63,67,71,83,89, J 23, SS 46.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 15 dicembre ha assegnato ben 228.041 vincite. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato a Rovigo il 16 novembre scorso con una schedina da 3 euro.