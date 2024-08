Summer Night speciale. E’ il giorno di ’Follsonica’

FOLLONICA

Stasera al Follonica Summer Night va in scena l’appuntamento più atteso per la città del Golfo: "Follsonica – Vento in Faccia" in un’edizione speciale "garden". Una serata con la migliore musica emergente in cui a fare da protagonisti sono proprio giovani artisti locali.

Per la sua diciassettesima edizione, lo spettacolo si terrà nell’area food del "Follonica Summer Nights" nel Parco centrale a partire dalle 20 fino alle 24. Una serata a ingresso gratuito in cui si alterneranno sul palco nomi della scena musicale emergente di Follonica e dintorni. Una serata trasversale all’insegna di generi musicali diversi tra loro, durante la quale poter scoprire giovani talenti locali e lasciarsi travolgere dalla musica più fresca dell’estate. La serata si aprirà con le esibizioni di giovani talenti del genere urban e hip-hop: Fara, Crash e Hill-Tank, in collaborazione con Federico Irace. Seguiranno i Panda Pakse che proporranno al pubblico il loro indie rock sognante e nostalgico e poi gli energici Sickboys Revue con il ritmo del loro punk’n’roll.

A concludere la serata saranno gli InvernoMuto con il loro alternative rock e i Durga che presenteranno per la prima volta in Maremma il loro innovativo e inconfondibile metal sperimentale.

Tanti i giovani artisti sul palco per coinvolgere e affascinare il pubblico con la musica dal vivo del futuro.

"Follsonica" è un festival coordinato da Andrea Gozzi con Eleri Music per il Comune di Follonica, in collaborazione con Live Emotion Group e Follonica Summer Nights. Il festival dal 2007 porta sui palchi della città del Golfo centinaia di gruppi e musicisti emergenti della zona. Negli anni sulla spiaggia di Levante, al Teatro e al Parco Centrale si sono alternati artisti di tutti i generi, dalla trap al metal, dal rock all’elettronica, dal cantautorato alla musica popolare, rendendo Follonica un punto di riferimento per la scena musicale emergente italiana.

"La serata è forse la più rilevante per la nostra città – dice il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani –. Suoneranno sul palco gruppi emergenti di zona, ai quali è sempre importante dare la giusta attenzione e lo spazio necessario per fare conoscere la loro musica".

Viola Bertaccini