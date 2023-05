Sulle vie della storia I sentieri di Lazzaretti

Sarà presentato domani alle 9 il progetto "Il sentiero di David Lazzaretti" realizzato dall’associazione Protezione civile Amiata Ovest, con la collaborazione degli studenti della classe 1A dell’Istituto Tecnico Elettronico di Arcidosso (Isis Polo Amiata Ovest) e con il supporto del Comune di Arcidosso.

L’appuntamento è alla partenza del sentiero, tra la scalinata del Monumenti ai Caduti e il bivio con la Sp 160, dove si trova la lapide di David Lazzaretti.

Il progetto – che non si conclude questo anno – rappresenta un importante piano di recupero e valorizzazione di percorsi tematici dove risiedono luoghi vissuti, attrattivi e inclusivi del Monte Amiata.

In questo progetto un ruolo centrale lo hanno avuto e lo avranno gli studenti ai quali è stata data la possibilità di conoscere antichi percorsi e chi li ha vissuti prima di loro. Sono state impiegate diverse metodologie didattiche quali il "Learning by doing (imparare facendo)", il "Cooperative Learning (apprendimento cooperativo)" a forte valenza inclusiva e il "Problem-Solving (risoluzione di problemi)" attraverso il quale gli studenti sono spinti ad analizzare una situazione problematica ed escogitare autonomamente una soluzione.

Il ripristino di un sentiero tematico diviene, così, un momento educativo e formativo relativo al rapporto dei ragazzi con l’ambiente che li circonda e li rende protagonisti a livello progettuale del proprio territorio.

"Tale intervento – spiegano i promotori del progetto – non si esaurirà nel corrente anno scolastico ma verrà completato e successivamente riproposto anche ad altre classi dell’istituto, nell’ambito dello sviluppo delle competenze di cittadinanza. Sarà così l’occasione per stimolare l’osservazione, l’ascolto e la creatività".

Il progetto si è articolato su più fasi che hanno previsto la realizzazione della versione digitale di pannelli con cartografia del sentiero, di pannelli stampati da inserire lungo il percorso e la segnaletica da inserire nel sentiero e realizzazione di due escursioni sul sentiero come uscite didattiche per la classe interessata (tratto Arcidosso-Merigar e tratto Parco faunistico-Torre giurisdavidica).