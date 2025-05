Comune, sì al bilancio. Approvato il rendiconto di gestione del 2024

Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione per l’anno 2024, confermando una situazione finanziaria solida e un’amministrazione orientata all’efficienza e alla concretezza. L’esercizio si chiude infatti con un saldo positivo di competenza di 802.034,96 euro, un risultato di amministrazione di oltre 7 milioni di euro e un incremento del patrimonio netto comunale di 614.217,26 euro, che porta il totale a 23.164.052,83 euro.

Nel corso della seduta è stata approvata anche l’applicazione dell’avanzo di amministrazione, una scelta definita "strategica" dal vicesindaco Roberto Bulgarini, che consente di anticipare le procedure per l’avvio degli interventi programmati: "Abbiamo voluto imprimere un’accelerazione forte all’utilizzo delle risorse - ha detto Bulgarini - perché sappiamo quanto sia importante tradurre rapidamente le disponibilità finanziarie in progetti concreti per il territorio".

L’avanzo disponibile sarà destinato a diversi interventi. Ad esempio 200mila euro per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, 150mila euro per le strade comunali, 160mila euro per il completamento del recupero dell’edificio scolastico di Saturnia, 100 euro per l’area attorno alla palestra di Marsiliana, 70mila euro per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, 55mila euro per il completamento del sistema di videosorveglianza e 50mila euro per gli arredi del nuovo asilo nido di Montemerano.

Tra le operazioni finanziarie approvate, anche la sostituzione di alcuni mutui con fondi dell’avanzo, che comporterà un risparmio per le casse comunali. Inoltre, si segnala una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità per circa 350.000 euro, grazie a un intervento di pulizia dei residui attivi non più recuperabili.

Precedentemente in consiglio c’era stata la discussione sulla prima variazione al bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, con applicazione dell’avanzo di amministrazione, aggiornamento del piano delle opere pubbliche e modifica del programma triennale dei servizi e delle forniture. L’Amministrazione comunale ha definito questo bilancio consuntivo come un punto di partenza per una pianificazione più efficiente, che consenta di rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità e guardare con fiducia allo sviluppo sostenibile del territorio.

Nicola Ciuffoletti