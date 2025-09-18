Sulla strada in sicurezza. Giovani a lezione di legalità. Una giornata con la polizia

ORBETELLOInsegnare ai giovani il rispetto delle regole stradali e sociali, con l’obiettivo di preservare se stessi e gli altri. Questo e altri sono gli obiettivi della "Giornata della Legalità e della guida sicura", che si è svolta ieri mattina a Orbetello, con l’organizzazione dall’Associazione Duca D’Arcos in collaborazione con il personale della Polizia Stradale della Sezione di Grosseto e del Distaccamento di Orbetello. La finalità dell’iniziativa, che si è tenuta in piazza Giovanni Paolo II, è stata quella di dare un contributo concreto alla società odierna con particolare attenzione verso le nuove generazioni. All’evento, infatti, hanno partecipato numerose scolaresche, formate da una vasta platea di giovani che sono oggi la nostra più grande risorsa e che, attraverso le nozioni acquisite durante questi incontri, potranno in futuro dare vita all’utente della strada "modello", portatore di valori sani e rispettoso delle regole.

Protagonista della giornata è stata la Lamborghini ’Urus’ in uso alla Polizia stradale, il cui personale ha avuto la possibilità di confrontarsi con la cittadinanza sui temi della guida sicura e delle insidie e dei pericoli che possono sorprenderci quando siamo in strada, a bordo di auto, moto, autobus ma anche in bicicletta, monopattino o semplicemente a piedi. "Lo scopo di queste iniziative – spiegano gli organizzatori – è quello di sensibilizzare tutti circa l’importanza del rispetto delle regole della strada e, soprattutto per i più giovani, in merito ai rischi legati all’abuso di alcol e droghe, nonché a quelli derivanti dalla distrazione alla guida, perché una mobilità sicura è possibile e la si può raggiungere solo attraverso il rispetto delle regole, che non vanno intese come limitazioni alla nostra libertà, ma come preziosi alleati della nostra sicurezza". Evitare tragedie derivanti dalla mancata osservazione delle regole è possibile e deve essere una proprietà per tutti, soprattutto quando ci si mette alla guida. L’evento mira quindi a trasmettere ai ragazzi il valore del rispetto delle regole, sia quelle stradali che quelle sociali, combinando il concetto di legalità con l’educazione alla sicurezza stradale, focalizzandosi sulla prevenzione.