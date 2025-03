Sulla festa delle donne. A Castiglione va in scena la storia di ’Mi fido di te’

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Tempo di mimose in fiore in qualche scorcio di città che preannunciano solo una cosa: l’arrivo della primavera e l’arrivo della festa dedicata alle donne. Si avvicina la Festa della Donna, e per celebrare questa ricorrenza la Commissione pari opportunità di Castiglione della Pescaia organizza una serie di eventi che non solo danno risalto alla figura femminile ma coinvolgono anche luoghi culturali importanti del territorio, quali la Biblioteca e il Museo Archeologico di Vetulonia. "La Commissione pari opportunità – dichiara la consigliera delegata alle Pari Opportunità Jessica Biancalani – in occasione della giornata internazionale della donna ha scelto di realizzare due eventi che apparentemente sono molto distanti l’ uno dall’altro. Il primo è la presentazione di un libro di Federico Lorenzi che racconta della difficoltà di essere se stessi in un mondo ancora ricco di stereotipi, e sarà proprio l’amicizia di una donna ad aiutarlo ad essere se stesso e a vincere le proprie paure. L’altro evento è dedicato invece proprio alle donne, una giornata gratuita al MuVet di Vetuolonia, oggi, parlando di donne nella storia e nelle pari opportunità dal periodo etrusco ad oggi". "In occasione della giornata internazionale per la festa della donna – aggiunge Erika Franceschetti, presidente Commissione Pari Opportunità di Castiglione della Pescaia – abbiamo scelto di dedicare alle donne due eventi, la presentazione di un libro che ci inviterà a riflettere sulla forza dei sentimenti e sull’importanza dell’amicizia e dell’amore, e una visita guidata al Museo per celebrare il ruolo fondamentale delle donne nella storia e nella nostra comunità, dagli Etruschi fino ai giorni nostri, un’opportunità unica per apprezzare la forza e il contributo delle donne attraverso i secoli". Oggi alle 16 Federico Lorenzi, giovane autore del territorio, presenta nella Sala del Consiglio comunale il libro "Mi fido di te". È un romanzo intenso e profondo, dove il passato non è una condanna, ma una sfida da superare. Celebra l’amore libero, senza confini, attraverso la storia di Francesco, un ventunenne che trova in Melissa un’amica preziosa. Domenica prossima una giornata speciale al MuVet con "Donne nel tempo. Le pari opportunità dagli etruschi al contemporaneo". Apertura gratuita del museo a tutte le donne, con la visita guidata a cura della direttrice Simona Rafanelli.

Maria Vittoria Gaviano