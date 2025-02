Sul palco va in scena ’La casa nasconde’

CINIGIANOOggi alle 17,30 il teatro comunale di Cinigiano aprirà le porte di una ’casa’ speciale, uno scrigno di emozioni, storie e melodie che aspetta solo di essere scoperto. ’La casa nasconde’, l’ultimo spettacolo di Danna e Max Panunzi, invita a scoprire come la loro "casa" custodisce storie, ricordi ed emozioni, proprio come una vera casa. Un viaggio attraverso le radici, l’anima e gli incontri che ci cambiano per sempre. Danna, classe 1997, poetessa e performer salernitana e Max Panunzi, classe 2000, chitarrista jazz abruzzese, saranno i protagonisti dell’evento è organizzato dall’associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps, che ha in gestione il teatro comunale, ed è il secondo dei quattro appuntamenti della stagione teatrale 2024/25, dedicati alla poesia.

"Siamo orgogliosi di proporre questo ciclo di incontri – dice Andrea Lanzini, presidente dell’associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps –. Vogliamo offrire al pubblico un’esperienza culturale ricca e stimolante, capace di aprire nuove prospettive, anche ai più giovani. ’La Casa Nasconde’ è davvero un’esperienza unica e irripetibile che farà sognare ad occhi aperti, un invito a trovare un pezzetto di voi stessi in ogni storia, in ogni suono".