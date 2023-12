Successo per il concerto di Natale organizzato dal Coro di Pomonte

Grandi emozioni al concerto di Natale organizzato dal Coro di Pomonte insieme alla Filarmonica Valerio Vannuzzi e agli allievi del laboratorio musicale Banda Larga di Roccalbegna. A fare da cornice la chiesa di San Benedetto a Pomonte. Il repertorio è spaziato dai classici canti di Natale come "Jingle Bells" e "Bianco Natale" a classici a quelli dell repertorio gospel come "Go down Moses" e "Oh happy day". "Una bellissima occasione per ritrovarsi insieme" ha detto la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi nel suo intervento di apertura.