"Su via Almirante è una posizione illiberale"

"Quella del sindaco Vivarelli Colonna e della sua maggioranza è una posizione autoritaria ed illiberale, che non ha nulla a che spartire con le basi costituzionali democratiche della nostra convivenza civile".

E’ quanto dicono i rappresentanti del Comitato per la Democrazia Costituzionale di Grosseto "a proposito dell’intitolazione di una via al neofascista Giorgio Almirante", ipotesi per la quale il Comitato richiede la massima attenzione e la mobilitazione di tutte le cittadine e i cittadini democratici e antifascisti".

"Il sindaco – si dice ancora – procede a testa bassa nel suo proposito revisionista e negazionista di riscrivere la storia italiana, assolvendo Almirante dalle sue posizioni razziste e fasciste compromesse con la Repubblica Sociale e con la stagione delle stragi nere degli anni Settanta. Non contento di aver introdotto un elemento ideologico divisivo nella comunità grossetana, insieme al presidente del Consiglio comunale Turbanti, il quale istituzionalmente dovrebbe essere super partes, vogliono impedire che la mozione contraria all’intitolazione della strada ad Almirante, presentata dai gruppi di opposizione del Pd, di Grosseto Città Aperta e del Movimento 5 Stelle, venga portata alla discussione del Consiglio nel rispetto delle leggi. La motivazione legalmente infondata di tale decisione è che la mozione andrebbe a scontrarsi con una decisione chiara e inequivocabile dell’Amministrazione. Come dire che la maggioranza godrebbe di una sorta di potere di veto nei confronti delle proposte delle minoranze in aperto contrasto con i principi costituzionali".